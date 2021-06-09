خبير علاقات: المرأة تنظر للرجل غير المتسلط بشكل سلبي

قال مايكل بشاي،خبير العلاقات الأسرية، إن المرأة تنظر إلى عدم تسلط الرجل عليها، على انه غير مهتم، وبعد أن يتعلم الرجل التسلط على المرأة، تجد أن مساحتها في الحياة غير موجودة، خاصة عندما يعترض الراجل على بعض الأِشياء التي تقوم بها المرأة.



وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التسلط قد يحدث مشاكل مع الوقت، خاصة انه قد يزيد بشكل كبير مع تدخل أحد الأطراف في حياة الآخر بشكل كامل.



ولفت إلى أن أهم قيمة لدى الإنسان الحرية، وفي حالة عدم وجود الحرية قد تتحول الحياة إلى سجن، مشيرًا إلى أن التسلط متعلق بالتربية.

