Advertisements

خبير علاقات: المرأة تنظر للرجل غير المتسلط بشكل سلبي

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال مايكل بشاي،خبير العلاقات الأسرية، إن المرأة تنظر إلى عدم تسلط الرجل عليها، على انه غير مهتم، وبعد أن يتعلم الرجل التسلط على المرأة، تجد أن مساحتها في الحياة غير موجودة، خاصة عندما يعترض الراجل على بعض الأِشياء التي تقوم بها المرأة.

وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التسلط قد يحدث مشاكل مع الوقت، خاصة انه قد يزيد بشكل كبير مع تدخل أحد الأطراف في حياة الآخر بشكل كامل.

ولفت إلى أن أهم قيمة لدى الإنسان الحرية، وفي حالة عدم وجود الحرية قد تتحول الحياة إلى سجن، مشيرًا إلى أن التسلط متعلق بالتربية.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف مواعيد مباريات الزمالك الـ5 المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إعلان الرحيل.. تعرف على كشف حساب فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أهلي جدة يتحرك لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ 36 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ 40 دقيقة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

07:13 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»