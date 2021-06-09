ليلى علوي تفجر مفاجأة نارية حول الزواج في عائلتها

تصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الأربعاء، الموافق الـ9 من يونيو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تحدث عن طريقة الزواج في عائلتها.





ليلى علوي





وفاجأت ليلى علوي جمهورها بتعليقها عن واقعة "عروس الدقهلية"، التي زوجها والدها دون "قايمة"، قائلةً إن أختها تزوجت دون كتابة "قايمة".





الزواج في عائلة ليلى علوي





وأوضحت ليلى علوي أن العائلة اعتادت على تزويج أفرادها دون كتابة "قايمة"، مؤكدة أن من يتبع ما يقوله الشرع، لن يخيب ظنه أبداً.





الزواج في رأي ليلى علوي





وقالت ليلى علوي إن الحب أساس كل شيء في العلاقة الزوجية، إلى جانب الاحترام المتبادل بين الطرفين الذي يضمن بقاء العلاقة، مرجعةً ذلك إلى الشخصية السواء الصادقة.





ليلى علوي وموضوع "القايمة"





ولفتت ليلى علوي إلى الكلمة السائدة في المجتمعات العربية والمصرية بالتحديد، والمتمثلة في "أنا بشتري لبنتي راجل"، موضحة أن الرجل الحقيقي هو الصادق الذي يؤتمن.





آخر أعمال ليلى علوي





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، هو فيبم "ماما حامل" والذي يعرض حاليا في دور السينما، حيث تقوم ببطولته بمشاركة نخبة من ألمع النجوم على رأسها بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت ونانسي صلاح وهدى الإتربي.



