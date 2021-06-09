إبراهيم عيسى: فرج فودة شهيد حقيقي للدفاع عن مصر (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدكتور فرج فودة شهيد حقيقي للدفاع عن مصر، وفي لحظة موته تحدث بأن ما قام به هو من أجل مصر، مؤكدا أنه كان من الشخصيات التي أنقذت مصر وواحد من مؤسسي حزب الوفد الجديد وأنشق عن حزب الوفد لتخليه عن مدنيته.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أهمية فرج فودة وخطورته دفعت الجماعات المتطرفة لاغتياله، مشددًا أنه حتى الآن كل فرق الإسلاميين أعداء كارهي لفرج فودة، ويدعون بأن فودة عمل لهدم الإسلام، وكتبوا عنه أنه كافر ويدافع عن إسرائيل.



وأوضح أنه كان الصوت في فترة الصمت، وكتابته سارت عكس تيار الإسلاميين في الفترة قبل اغتياله، ولكن الدولة وقفت على الحياد في المعركة ضده مع الجماعات الإسلامية، منوهًا أنه امتلك انضباط انفعالي أمام استفزاز الإسلاميين للتشويش على أفكاره وآراءه والمثقفون تعاموا معه كمؤيد للسلام مع إسرائيل لكنها ليست الحقيقة.



