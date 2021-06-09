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النواب الليبي يدعو أعضاءه لعقد جلسة لمناقشة ملف المناصب السيادية

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
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دعا البرلمان الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح أعضاءه لحضور جلسة الاثنين المقبل لمناقشة ملف المناصب السيادية فى البلاد و بحث مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية في مدينة طبرق.
جاء ذلك بعد ظهور بوادر انفراج حول ملف المناصب السيادية الذي شهد خلافات حادة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، حول طرق وآليات ومعايير اختيار شاغلي تلك المناصب، وذلك بعد وساطة مغربية، انتهت بإعلان المجلس الأعلى للدولة فتح باب الترشح لتولي المناصب التي منحت لإقليم طرابلس .
وحسب وسائل اعلام محلية أن الجلسة ستتناول أيضا تعيين شخصيات جديدة على رأس المؤسسات الاستراتيجية في البلاد .

وكان المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، قد أكد فى وقت سابق أن زيادة نشاط الإرهابيين في ليبيا يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على خلفية الهجوم الذي حدث أول أمس بمدينة سبها، والذي تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل عدد من الضباط العسكريين وإصابة آخرين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فقد أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) - في بيان - الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً.. وقال المبعوث الخاص للأمين العام: "إن هذه الحادثة هي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة " .
وكرر المسؤول الأممي دعواته إلى الحاجة الملحة "لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية".

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