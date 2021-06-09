القطاع الطبي يدعم صحة سوهاج بعدد من أجهزة الأشعة الحديثة



جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي بالمحافظة واستمرارا لإجراءات رفع كفائة الأداء الفني للمستشفيات وسعي وزارة الصحة الدائم لتقديم خدمة طبية متميزه للمواطنين بالمحافظة، وتعد الأجهزة الجديد من أحدث أجهزة الأشعة حيث يقوم جهاز بعمل جميع أنواع الأشعة المقطعية للمرضى.



وأضافت الدكتور كريمة حامد انه سيتم تركيب الجهاز وتقديم خدماته للمرضي خلال ايام ويعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.



جدير بالذكر ان وزارة الصحة المصرية قامت بدعم القطاع الصحي بسوهاج بالعديد من الاجهزة الحديثة والهامة والتجهيزات الطبية المتطورة لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين بالمحافظة، كما أنه من المقرر الانتهاء من التجهيزات النهائية لقسم الغسيل الكلوي بمستشفي سوهاج العام بعد تطويره لتصبح قدرته الاستيعابية 54 سرير وغرفة عمليات خاصة بمرضي القسم وغرفتين داخلي.



أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن وصول جهاز للأشعة المقطعية لمستشفى الصدر بجزيرة شندويل وكذلك جهازي أشعة تداخلية C.arm.