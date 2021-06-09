تحصيل 5.5 مليون جنيه فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس

Advertisements
تحصيل 5.5 مليون جنيه فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:57 م
Advertisements
أعلنت مصلحة الجمارك, اليوم الأربعاء, تحصيل 5 ملايين و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس, وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.
وذكرت المصلحة, في بيان لها اليوم, أن إدارة المراجعات بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة بمأمورية السويس فحصت وراجعت مستندات النولون البحري لعدة شركات تم الإفراج عنها من جمرك الأدبية خلال شهر يوليو 2020.
وأضافت أن ذلك جاء للتأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري, طبقا لمنشور تعريفات وكذلك بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية في 28 / 6 / 2020.
Advertisements