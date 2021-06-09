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تحصيل 5.5 مليون جنيه فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت مصلحة الجمارك, اليوم الأربعاء, تحصيل 5 ملايين و521 ألف جنيه فرق ضرائب على النولون البحري بجمارك السويس, وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

وذكرت المصلحة, في بيان لها اليوم, أن إدارة المراجعات بالتعاون مع الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة بمأمورية السويس فحصت وراجعت مستندات النولون البحري لعدة شركات تم  الإفراج عنها من جمرك الأدبية خلال شهر يوليو 2020.

وأضافت أن ذلك جاء للتأكد من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري, طبقا لمنشور تعريفات  وكذلك بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية في 28 / 6 / 2020.

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