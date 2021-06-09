ليفركوزن يحسم أولى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن لاعب نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، روبرت اندريش، في سبيله للانتقال إلى صفوف نادي باير ليفركوزن.





وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية أنه في حال اتفق الناديان على رسوم الانتقال، من الممكن أن ينتقل لاعب خط الوسط إلى صفوف بايرليفركوزن في صيف العام الحالي، وفي حال عدم الاتفاق، سينتقل اندريش/26 عاما/ إلى ليفركوزن صيف العام المقبل مع انتهاء عقده مع نادي العاصمة الألمانية، وفي هذه الحالة لن يضطر ليفركوزن إلى دفع رسوم انتقال.





ورفض نادي ليفركوزن التعليق على ما أوردته المجلة.





وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أنه يُعْتَقَد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 4 مليون يورو.





كان اندريش، المولود في مدينة بوتسدام، من أصحاب الأداء القوي في يونيون الموسم المنصرم، واسهم بدور كبير في وصول الفريق إلى المركز السابع الذي يؤهله للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي تم إنشاؤها حديثا وستنطلق في موسم 2021/2022.





وسجل اندريش خمسة أهداف في 29 مباراة في الدوري وساعد في إحراز هدفين آخرين.





كان اندريش انتقل من نادي الدرجة الثانية هايدنهايم إلى نادي العاصمة الألمانية في 2019، وقد تطور أداؤه على نحو قوي منذ ذلك التاريخ.



