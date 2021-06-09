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موعد مباراة فرنسا الأولى في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"‏

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره منتخب ألمانيا، في أولى جولات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة فرنسا الأولى في كأس أمم أوروبا

وتقام المباراة التي تجمع بين منتخبي فرنسا وانجلترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب فرنسا رفقة منتخب ألمانيا في المجموعة السادسة، بجانب هنغاريا والبرتغال.
 

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