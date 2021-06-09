تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي





حسم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





الراحلون عن صفوف بيراميدز في الموسم الجديد





كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





وأوضح المصدر أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، استقر على رحيل عبد الله بكري مدافع الفريق السماوي بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس الفريق في الصيف المقبل.





وأكمل المصدر أن رجب بكار وأحمد دعدور كذلك على قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي.





وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



