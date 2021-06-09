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كارتيرون: طلبت من إدارة الزمالك تجديد عقود نجوم الفريق

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأن الجهاز الفني اتفق مع الإدارة الحالية للنادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم الموسم المقبل في الفترة الحالية ومن ضمنهم المغربي أشرف بن شرقي لحسم ملف تجديد عقودهم من الآن.

 

وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه لابد من تواجد الاستقرار وصرف رواتب اللاعبين بانتظام، وشدد على أن الإدارة والجهاز الفني يسعون للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، واذا كان هناك دعم فلابد أن يكون بنفس مستوى اللاعبين الحاليين أو أفضل.

 

وشدد على أنه خرج من الاجتماع الأخير مع رئيس اللجنة الكابتن حسين لبيب بأن هناك رغبة فعلية من اللجنة على ضرورة تحقيق الاستقرار المادي خلال الفترة المقبلة مع أهمية الاستمرار في دعم الفريق بما يتناسب مع قيمة نادي الزمالك حيث أنه لن يتم ضم أي لاعب يقل مستواه عن اللاعبين الحاليين مع الفريق.


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