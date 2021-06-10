أسامة الأزهري يحسم الجدل بشأن معنى الإذن بالذكر من العلماء

فسر الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، معنى الإذن بالذكر خاصة بعد حالة الجدل التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال "الأزهري" في حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الأربعاء: "لا كهنوت ولا تسلط ولا تحكم في ذكر الله، وليس معنى الإذن التدخل في علاقة الإنسان بربه".





وأضاف: "البعض صور قضية الإذن بالذكر كأنها تسلط وتحكم كأن واحد يفرض رأيه عليك وهي صورة صادمة ومرفوضة، ولكن معنى الإذن هو التشرف بالخدمة والدعاء عن طريق تجربة جربتها بنفسي".





وتابع: "بقول أنا ذكرت ربنا بهذه الطريقة وبأعداد معينة، وليس معناه ابتداع في الدين أو افتراء على الميراث النبوي، وإنما هو نقل من على يد أساتذتي وصولًا إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم".



