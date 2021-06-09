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"فيس بوك" تستعد لإطلاق منصتها الجديدة "النشرة"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:36 م
فيس بوك
فيس بوك
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أعلنت شركة "فيس بوك" عزمها إطلاق منصتها الجديدة، لعشاق الأخبار، والتي تحمل اسم "النشرة"، قبل نهاية يونيو الحاري، مشيرةً إلى طرح العديد من الإصدارات المجانية والمدفوعة.

وقالت "فيس بوك"، إنها تركز بداية في منصتها المرتقبة "النشرة"، على مجالات الأخبار المفضلة لمستخدميها مثل الرياضة والموضة والبيئة والصحة.

وأكدت الشركة على إتاحة إمكانية اختيار الأخبار على منصة "النشرة"، بحسب كل بلد أو وسائل الإعلام المشتركة في تلك الخدمة الجديدة، والتي يفضلها البعض.

وأشارت "فيس بوك"، إلى أنها ستفتح منصتها الجديدة "النشرة" عبر رابط منفصل عن موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حتى تعطي خيارات أفضل للمستخدمين.

وتشير التوقعات إلى أن "فيس بوك" يأمل في جعل هذه المنصة علامة تجارية مستقلة بذاتها، وإلى تجنب دفعها عمولات لمتجري التطبيقات في أبل وجوجل خاصة بالنسبة للكتاب والناشرين.

ومن المتوقع أن تبتعد "فيس بوك"، في اختيارها عن الكتاب والناشرين أصحاب الآراء السياسية المتطرفة، محاولةً تغطية الجوانب الأخرى من الأخبار حتى لا يتم مهاجمة المنصة في مهدها ووأد المشروع.

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