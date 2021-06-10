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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 10-6-2021

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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أستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الخميس، بعد أن تراجعت العملة الأمريكية أمس بنحو قرشين في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.


وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في 19 بنكا، منها العقاري المصري العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

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