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كاتب: أنور السادات وضع بذرة الإسلام السياسي ونعاني منه حتى الآن (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:01 ص
الكاتب محمد سلماوي
الكاتب محمد سلماوي
شيماء حسن
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قال محمد سلماوي، الكاتب والأديب، إنّ الرئيس الراحل أنور السادات أتى بالنصر، والرئيس جمال عبدالناصر أتى بالهزيمة، لكنهما لا يتوقفان عند هذا، إذ أنّ كل رئيس أتى بأشياء كثيرة جدًا من إنجازات وإخفاقات متعددة.

وأضاف "سلماوي" في حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أنّ نصر أكتوبر نصر مجيد وهزيمة يونيو لا يمكن إنكارها، بينما عصر السادات أتى بالجانب السلبي الذي نعاني منه الآن كالإسلام السياسي والتعصب والتطرف الديني والنعرات التي قادت لانهيارات، كما أنها تعد هزيمة للوجدان المصري والهوية المصرية وتمتد إلى الآن.

وأضاف الكاتب والأديب، أنّ نصر أكتوبر أعظم نصر عسكري في تاريخ العرب الحديث، كما أنّ الإنسان المصري ما زال يرفع صورة عبدالناصر في جميع الثورات؛ لأنه طرح أفكارًا وفلسفة في رؤية المستقبل فيما ارتكبت دولته الكثير من الأخطاء، موضحا أنّ الحل في القتال وتجزئة المشاكل العربية الذي يكمن في القومية العربية، مؤكدًا على ضرورة تطور مفاهيم الوحدة العربية لكي تواكب العصر الحالي الحديث والتطور.

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عبد الناصر بوابة الفجر الفجر السادات

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