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السيطرة على حريق بمخزن للكرتون بمسطرد

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق اندلع بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد، وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب بالمخزن كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، وبفضل جهود رجال الحماية تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع، فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

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