السياحة تكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقًا و17 مطعمًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

كشف عبد الفتاح العاصي، مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، عن أسباب إغلاق 25 فندقًا و17 مطعمًا سياحيًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.



وأوضح "العاصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أبرز المخالفات بالـ25 فندق التي تم إغلاقها هو عدموجود كمامات ومطهرات وكحوليات.



وأضاف مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، أن إغلاق الفنادق المخالفة سيكون لمدة 7 أيام، وعدم استقبال نزلاء جدد.



وأغلقت السياحة والآثار 25 فندقًا و17 مطعمًا سياحيًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

