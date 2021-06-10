Advertisements

السياحة تكشف تفاصيل إغلاق 25 فندقًا و17 مطعمًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:31 ص
وزارة السياحة والاثار
وزارة السياحة والاثار
أمنية فوزي
Advertisements
كشف عبد الفتاح العاصي، مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، عن أسباب إغلاق 25 فندقًا و17 مطعمًا سياحيًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وأوضح "العاصي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أبرز المخالفات بالـ25 فندق التي تم إغلاقها هو عدموجود كمامات ومطهرات وكحوليات.

وأضاف مستشار وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، أن إغلاق الفنادق المخالفة سيكون لمدة 7 أيام، وعدم استقبال نزلاء جدد.

وأغلقت السياحة والآثار 25 فندقًا و17 مطعمًا سياحيًا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يوجه رسالة نارية إلى فرجاني ساسي عبر الفجر الرياضي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير السياحة يحذر الفنادق من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف العمل

تكثيف لجان التفتيش السرية على المنشآت الفندقية والسياحية

السياحة والآثار: 4 محافظات منها الأقصر وأسوان ملتزمة بالإجراءات السليمة

غلق 8 منشآت سياحية "بسبب كورونا"

قرارات غلق قد تطال "20 منشأة سياحية" بسبب مخالفة السلامة الصحية

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

11:59 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»