"فولكس فاجن" تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "تيجوان 2021"

أزاحت شركة فولكس فاجن الألمانية، الستار عن طرازها الجديد من "تيجوان"، حيث أعلنت عن قرب طرحه في منطقة الشرق الأوسط في يوليو المقبل.





وتعتبر سيارة فولكس فاجن الـ"تيجوان" هي الأعلى مبيعاً عالمياً بين سياراتها وشهدت تعديلات واسعة، تضمنت الشكل الخارجي وتصميم المقصورة مع تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة والأمان.





وتضمنت التعديلات على الشكل الخارجي لسيارة فولكس الجديدة، تركيب شبك أمامي بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل، مع شعار فولكس واجن الجديد.





وطورت الشركة تصميم طرازها الجديد من تيجوان، حيث طور تصميم المصدين الأمامي والخلفي، ليصبحا أكثر بروزاً ويكملا نظام 4Motion للدفع الرباعي.





كما شهدت مصابيح الإضاءة النهارية تطويراً هي الأخرى، حيث تم دعمها بتقنية LED وزودت المصابيح الخلفية بمؤشرات الانعطاف المدمجة.





ويتضمن أحدث طراز من تيجوان" تزويده بعجلات معدنية خفيفة أكبر حجماً بتصميم جديد مع قياس، يتراوح من 17 إلى 20 بوصة، حيث نجحت السيارةالجديدة في سد الفجوة بين حب المغامرة والقيادة في المدينة، بفضل أدائها المميز، وإمكانية تزويد السيارة بملحقات مثل حامل الدراجات وقوارب التجديف.





وتتميز سيارة فولكس فاجن الجديدة من "تيجوان" بأناقتها الفائقة، حيث يتوفر طراز2021 بعشرة ألوان تتضمن أبيض بيور، وفضي ريفلكس ميتاليك، وأسود داكن، وأزرق شيد ميتاليك، ورمادي دولفين ميتاليك، ورمادي أورانو، وبني زنجبيل ميتاليك، ورمادي مون ستون، وأحمر كايندس ميتاليك، وأزرق لابيز ميتاليك.





وتقدم "تيجوان 2021" المعدلة بأربعة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طراز Trendline بمحرك سعة 1,4 لتر، وطراز Life بمحرك سعة 1,4 أو 2 لتر، وطراز Elegance بمحرك سعة 2 لتر، وطراز R-Line بمحرك سعة 2 لتر.







