Advertisements

"فولكس فاجن" تزيح الستار عن سيارتها الجديدة "تيجوان 2021"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:51 م
تيجوان 2021
تيجوان 2021
Advertisements
أزاحت شركة فولكس فاجن الألمانية، الستار عن طرازها الجديد من "تيجوان"، حيث أعلنت عن قرب طرحه في منطقة الشرق الأوسط في يوليو المقبل.

وتعتبر سيارة فولكس فاجن الـ"تيجوان" هي الأعلى مبيعاً عالمياً بين سياراتها وشهدت تعديلات واسعة، تضمنت الشكل الخارجي وتصميم المقصورة مع تجهيزها بأحدث التقنيات وأنظمة الراحة والأمان. 

وتضمنت التعديلات على الشكل الخارجي لسيارة فولكس الجديدة، تركيب شبك أمامي بتصميم جديد ومصابيح أمامية بتقنية LED بالكامل، مع شعار فولكس واجن الجديد.

وطورت الشركة تصميم طرازها الجديد من تيجوان، حيث طور تصميم المصدين الأمامي والخلفي، ليصبحا أكثر بروزاً ويكملا نظام 4Motion  للدفع الرباعي.

كما شهدت مصابيح الإضاءة النهارية تطويراً هي الأخرى، حيث تم دعمها بتقنية LED  وزودت المصابيح الخلفية بمؤشرات الانعطاف المدمجة.

ويتضمن أحدث  طراز من تيجوان" تزويده بعجلات معدنية خفيفة أكبر حجماً بتصميم جديد مع قياس، يتراوح من 17 إلى 20 بوصة، حيث نجحت السيارةالجديدة في سد الفجوة بين حب المغامرة والقيادة في المدينة، بفضل أدائها المميز، وإمكانية تزويد السيارة بملحقات مثل حامل الدراجات وقوارب التجديف.

وتتميز سيارة فولكس فاجن الجديدة من "تيجوان" بأناقتها الفائقة، حيث يتوفر طراز2021 بعشرة ألوان تتضمن أبيض بيور، وفضي ريفلكس ميتاليك، وأسود داكن، وأزرق شيد ميتاليك، ورمادي دولفين ميتاليك، ورمادي أورانو، وبني زنجبيل ميتاليك، ورمادي مون ستون، وأحمر كايندس ميتاليك، وأزرق لابيز ميتاليك. 

وتقدم "تيجوان 2021" المعدلة بأربعة طرازات في منطقة الشرق الأوسط: طراز Trendline بمحرك سعة 1,4 لتر، وطراز Life بمحرك سعة 1,4 أو 2 لتر، وطراز Elegance بمحرك سعة 2 لتر، وطراز R-Line بمحرك سعة 2 لتر.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فولكس فاجن طراز تيجوان 2021 سيارة تيجوان 2021 تيجوان 2021

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوجه رسالة نارية إلى فرجاني ساسي عبر الفجر الرياضي

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات وأسعار فولكس فاجن "أرتيون"

رسميا.. "فولكس فاجن باسات" موديل 2019 الجديدة كليا تظهر في الصين

فولكس فاجن تكشف عن سيارتها "T-Cross" المخصصة للطرق الوعرة (فيديو)

فولكس فاجن تكشف عن أيقونتها "تيجوان" بهذا السعر

تعرف على مواصفات سيارة فولكس فاجن موديل 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

11:59 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»