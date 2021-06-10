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الصحة: تقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا في المنازل لغير القادرين مجانًا

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف آيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، التفاصيل المتعلقة بتقديم خدمات التطعيم بلقاحات كورونا في المنازل لغير القادرين على الحركة من كبار السن وأصحاب الإعاقات الحركية.

وقال "صلاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن وزارة الصحة قامت بتوفير هذه الخدمة بوجود فرق متحركة يتم نشرها على مستوى الـ27 محافظات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتقديم هذه الخدمة مجانًا تمامًا، موضحًا أنه يتم نقل فرق التطعيم إلى المنازل بشرط أن يقوم الشخص بالتسجيل الالكتروني عبر الموقع أولًا، وبعدها سيتم انتقال الفريق الطبي إليه لتلقي اللقاح.

وفي ذات السياق عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وتناولت الوزيرة خلال العرض الموقف الوبائى لانتشار الفيروس على الصعيدين المحلى والعالمى، وما شهدته معدلات الإصابات الأسبوعية بالفيروس من انخفاض على المستوى المحلى، لافتة كذلك إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذى أشار إلى انخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس لمدة ستة أسابيع، وكذا انخفاض الوفيات لمدة خمسة أسابيع على مستوى العالم.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى المنصة الإلكترونية الموحدة للوزارة، وكذا ما يتعلق بالخط الساخن، موضحة أنها تتضمن الاستعلام عن الخدمات، والاستفسارات الطبية، وكذا ما يتعلق بالبلاغات، وطلبات الحصول على الخدمات، شارحة الخطوات والاجراءات لخط سير البلاغات والشكاوى الواردة للوزارة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الخطوط الساخنة لها، مؤكدة أن ما تم من تطوير فى هذا الصدد ساهم وبشكل كبير فى توفير المزيد من الوقت للتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة، وخاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن الحالات الطارئة وشديدة الخطورة، هذا إلى جانب الاستعلامات غير الطارئة.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بلقاح "سينو فارم" فمن المقرر بحلول منتصف الاسبوع المقبل وصول مليون جرعة، لافتة إلى أن اجمالى ما وصل من هذا اللقاح حتى الان تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح "استرازينيكا" أوضحت الوزيرة أن اجمالى ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، هذا فضلًا عن لقاح "سينوفاك" والذى من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجارى.

وخلال العرض تطرقت الوزيرة إلى الموقف الخاص بخطوات التصنيع المحلى للقاحات، والتوسع فى إقامة المراكز الخاصة بتلقى اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتى تم إقامتها داخل الجامعات، والمدارس، وأماكن تواجد أصحاب المعاشات، وداخل المطارات والموانئ، إلى جانب توفير الخدمة لغير القادرين، وكذا بالمناطق الصناعية، والعاملين بالقطاع السياحى، ومراكز غسيل الكلى

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