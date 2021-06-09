نشرة حوادث "الفجر".. "جيران ضحايا المذبحة الأسرية بالصف يكشفون تفاصيل الواقعة"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





"ميراثي خلص وهاتي فلوس المعاش".. كانت الكلمات الأولى لمذبحة أسرية مأسوية، بداخل قرية يسكنها الهدوء بمركز الصف، عندما سيطر الشيطان على "محمد سيد" البالغ من العمر ٤٢ عامًا، ومع آذان المغرب ذهب لمنزل شقيقه الأكبر "نادي" ٥٥ عامًا، ليطلب من والدته معاشها ويقدر بحوالي (٥ آلاف جنيه)، ولكن مع رفض الأم اعطاءه حتى لا يهدر المال مثل الميراث على شرب المخدرات وماشابه، قرر أن ينتقم حتى بشتى الطرق يحصل على مايريده، أظهر (الخنجر) من طيات ملابسه ولكن بدفاع الشقيق الأكبر عن والدته أصابه الطعنات فسقط قتيلًا، لا ينتهي الإبن عند ذلك، وأصبح يطعن من أمامه، حتى أصاب والدته وشقيقه الآخر ونجله الصغير، وزوجة القتيل، أصبح المشهد مأساويًا، حتى لا أحد استطاع أن يوقف سلسال الدم بداخل هذا المنزل.





حصلت بوابة "الفجر"، على أول صور لمسرح جريمة المذبحة الأسرية بالصف، والتي أسفرت عن وقوع قتل و٤ مصابين، بعد قام المتهم بقتل شقيقه الأكبر واصابة والدته وشقيقه الثاني ونجله وزوجه القتيل.





لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



