Advertisements

نشرة حوادث "الفجر".. "جيران ضحايا المذبحة الأسرية بالصف يكشفون تفاصيل الواقعة"

الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:56 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"ميراثي خلص وهاتي فلوس المعاش".. كانت الكلمات الأولى لمذبحة أسرية مأسوية، بداخل قرية يسكنها الهدوء بمركز الصف، عندما سيطر الشيطان على "محمد سيد" البالغ من العمر ٤٢ عامًا، ومع آذان المغرب ذهب لمنزل شقيقه الأكبر "نادي" ٥٥ عامًا، ليطلب من والدته معاشها ويقدر بحوالي (٥ آلاف جنيه)، ولكن مع رفض الأم اعطاءه حتى لا يهدر المال مثل الميراث على شرب المخدرات وماشابه، قرر أن ينتقم حتى بشتى الطرق يحصل على مايريده، أظهر (الخنجر) من طيات ملابسه ولكن بدفاع الشقيق الأكبر عن والدته أصابه الطعنات فسقط قتيلًا، لا ينتهي الإبن عند ذلك، وأصبح يطعن من أمامه، حتى أصاب والدته وشقيقه الآخر ونجله الصغير، وزوجة القتيل، أصبح المشهد مأساويًا، حتى لا أحد استطاع أن يوقف سلسال الدم بداخل هذا المنزل.

حصلت بوابة "الفجر"، على أول صور لمسرح جريمة المذبحة الأسرية بالصف، والتي أسفرت عن وقوع قتل و٤ مصابين، بعد قام المتهم بقتل شقيقه الأكبر واصابة والدته وشقيقه الثاني ونجله وزوجه القتيل.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور ٧ سنوات على توليه رئاسة البلاد قضاها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في بناء مصر الحديثة في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة من الزمن أعاد فيها لمصر مكانتها التي تستحقها محليًا واقليميًا وعالميًا ومازال لا يألوا جهدًا في إعادة مصر لمكانتها التي تستحقها في الصدارة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تيتي يعلن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 19 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوجه رسالة نارية إلى فرجاني ساسي عبر الفجر الرياضي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مشادة كلامية انتهت بمذبحة.. مفاجآت في جريمة حدائق الأهرام

طعنة لوالدته وطعنتين لأخيه.. تفاصيل جديدة في جريمة حدائق الأهرام

خارج من مصحة نفسية.. مفاجآت جديدة في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام

ننفرد بنشر صور حصرية من مسرح جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية

ننفرد بنشر صور جديدة من شقة المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام

أمه وأخوه غارقون في دمائهم.. شاهد عيان يكشف مفاجآت جديدة حول المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام (فيديو وصور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»