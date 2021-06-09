Advertisements
نشرة حوادث "الفجر".. "جيران ضحايا المذبحة الأسرية بالصف يكشفون تفاصيل الواقعة"
الأربعاء 09/يونيو/2021 - 11:56 م
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأربعاء العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
"بخنجر قتل شقيقه وأصاب 4 من أسرته".. "الفجر" تحاور جيران ضحايا المذبحة الأسرية بالصف: كان يتعاطى مخدرات (فيديو وصور)
"ميراثي خلص وهاتي فلوس المعاش".. كانت الكلمات الأولى لمذبحة أسرية مأسوية، بداخل قرية يسكنها الهدوء بمركز الصف، عندما سيطر الشيطان على "محمد سيد" البالغ من العمر ٤٢ عامًا، ومع آذان المغرب ذهب لمنزل شقيقه الأكبر "نادي" ٥٥ عامًا، ليطلب من والدته معاشها ويقدر بحوالي (٥ آلاف جنيه)، ولكن مع رفض الأم اعطاءه حتى لا يهدر المال مثل الميراث على شرب المخدرات وماشابه، قرر أن ينتقم حتى بشتى الطرق يحصل على مايريده، أظهر (الخنجر) من طيات ملابسه ولكن بدفاع الشقيق الأكبر عن والدته أصابه الطعنات فسقط قتيلًا، لا ينتهي الإبن عند ذلك، وأصبح يطعن من أمامه، حتى أصاب والدته وشقيقه الآخر ونجله الصغير، وزوجة القتيل، أصبح المشهد مأساويًا، حتى لا أحد استطاع أن يوقف سلسال الدم بداخل هذا المنزل.
حصلت بوابة "الفجر"، على أول صور لمسرح جريمة المذبحة الأسرية بالصف، والتي أسفرت عن وقوع قتل و٤ مصابين، بعد قام المتهم بقتل شقيقه الأكبر واصابة والدته وشقيقه الثاني ونجله وزوجه القتيل.
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر، إثر وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور ٧ سنوات على توليه رئاسة البلاد قضاها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في بناء مصر الحديثة في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا حقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة من الزمن أعاد فيها لمصر مكانتها التي تستحقها محليًا واقليميًا وعالميًا ومازال لا يألوا جهدًا في إعادة مصر لمكانتها التي تستحقها في الصدارة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements