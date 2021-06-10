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عضو "العليا للفيروسات" يزف بشرى سارة بشأن اللقاحات الموجودة في الشرق الأوسط

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:20 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
أمنية فوزي
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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنّ هناك تأكيدات واضحة على أرض الواقع على أنّ اللقاحات المتاحة في الشرق الأوسط تحمي من كورونا والسلالات المتحورة.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد لقاح في العالم يعطي وقاية بنسبة 100% من المرض، ولكن إذا أصيب أحد بعد تلقي لقاح كورونا تكون الأعراض بسيطة.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إلى أن لقاحات كورونا أدت إلى انخفاض الإصابات والوفيات في المملكة العربية السعودية.

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