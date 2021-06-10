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كارتيرون يوجه رسالة نارية إلى فرجاني ساسي عبر الفجر الرياضي

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، وأبرز البدائل المتاحين له بعد الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأعلن فرجاني ساسي عن رحيله عن نادي الزمالك، ووجه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ساسي: "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادى الزمالك، ويعلم الله أنني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخيرة فيما اختاره الله. وقريبا سوف أوضح كافة الحقائق".

ومن جانبه علق كارتيرون على رحيل ساسي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، حيث قال: "الموسم لم ينتهي بعد، ولا أعرف لماذا رحل فرجاني ساسي عن الزمالك".

وعن وجود بديل لفرجاني ساسي بعد رحيله عن الزمالك، أكد المدرب الفرنسي :" نمتلك العديد من الخيارات، الزمالك مليئ بالنجوم وقادرين على تعويض غياب أي لاعب".

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