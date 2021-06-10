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دبلوماسي سابق يكشف أسباب عدم استكمال إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:46 ص
سد النهضة ـ أرشيفية
سد النهضة ـ أرشيفية
شيماء حسن
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كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كواليس اجتماع وزيري الخارجية والري المصري والسوداني للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأكد "حجازي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنّ التنسيق بين القاهرة والخرطوم ضروري لمواجهة مخاطر الملء الثاني لسد النهضة، مضيفا: "يجب الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد"، مشيرًا إلى أنّ عدم استكمال إثيوبيا للملء قد يكون بسبب الضغوط الدولية أو أسباب فنية.

وكان وزيرا الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، عقدا في مُستهل زيارتهما إلى السودان، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

ووصل صباح الأربعاء وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

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