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اليوم.. مناقشة تحويل حكومة إثيوبيا إلى "العدل الدولية" (فيديو)
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:32 ص
كساب أحمد
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قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن المفوضية الأوروبية تنظم اجتماع اليوم الخميس بمشاركة المجلس الوزاري والوكالة الدولية لمناقشة انتهاكات إثيوبيا في إقليم تيجراي.
وأكد يوسف خلال مداخلة هاتفية من بروكسل مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن هناك رغبة أوروبية لتوضيح هذه المجازر في إقليم تيجراي، مشيرا إلى أنّ هناك أدلة على ارتكاب الحكومة الإثيوبية جرائم حرب في تيجراي.
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتهم حكومة إثيوبيا صراحة بارتكاب جرائم حرب ومن المحتمل تحويل الملف إلى محكمة العدل الدولية مما يعرض أديس أبابا إلى فرض عقوبات عليها من بينها سحب تمويل سد النهضة.
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