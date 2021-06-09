هل يجوز الاستخدام الشخصي لإنترنت العمل؟.. الإفتاء تجيب

يتساءل الكثيرون عن مدى جواز استخدام إنترنت العمل بشكل شخصي، ولاسيماً مع تخوف البعض من وجود "حرمانية" في هذا الأمر.





من جهتها، دار الإفتاء المصرية، على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك"، أن الأمر متوقف على جهة العمل وما تسمح به.





وأشار الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن إن أتاح مكان العمل الاستعمال بإطلاق فيكون ذلك جائزًا، أما إن حددت جهة العمل استخدام الإنترنت في إطار معين فلابد من الالتزام بها.





ومن جهته، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة دون إذن صاحبها، موضحاً أن قيام صاحب العمل بالتشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا.





وقال علام، إنه يجوز الدخول إلى الشبكات المفتوحة غير المشفرة إذا كانت في أماكن عامة، لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه، لكن لو كانت خاصةً بصاحبها، فالأصل فيها منعُ استعمالها إلا بإذن صريح.



