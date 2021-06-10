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وزير قطاع الأعمال: إنتاج أول 100 سيارة من مصنع النصر في أغسطس 2022

الخميس 10/يونيو/2021 - 12:20 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
كساب أحمد
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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة استوردت 13 عربية من الصين التي ستصنع في مصنع النصر الفترة المقبلة، وتم تفكيك احدى هذه السيارات للتعرف عليها من قبل المهندسين، وباقي السيارات يتم اختبارها في الشارع المصري من خلال السير 30 الف كيلو.

ولفت "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن الوزارة ستنتج اول 100 سيارة تعمل بالكهرباء في أغسطس 2022، ويتم العمل الآن على أعداد محطات الشحن بصورة كبيرة، حتى نرى علامة النصر في صيف 2022.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف السوق المحلي، ولا يمكن التفكير في التصدير، إلا من خلال زيادة المكون المحلي في هذه السيارات، ونعمل على تصنيع البطارية التي تصل قيمتها لثلث تكلفة السيارة، وفي حال إنجاز هذا الامر، سيتم التكفير في التصدير.

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