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ما أسباب انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر؟ أستاذ المناعة يُجيب (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بطب عين شمس، حقيقة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الحالية، قائلًا "هناك انحسار لشدة الموجة الثالثة وبدأ يحدث نزول في أعداد المصابين وهذا مؤشر جيد".

وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن انخفاض معدل الإصابات يتأثر بمجموعة من العوامل منها التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خاصة قبل عيد الفطر والإجازات الأخيرة بالإضافة إلى إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات.

وفيما يتعلق ببداية تصنيع لقاح سينوفاك الصيني أوضح أن الدولة المصرية منذ بداية الجائحة وهي تتعامل بذكاء مع الوضع الوبائي بداية بتقديم معونات مصري للصين من مستلزمات طبية.

وتابع أن هناك تعاون بين مصر والصين كان ثمرته توقيع اتفاقية تصنيع لقاح سينوفاك، لافتًا إلى أن اتجاه مصر إلى تصنيع اللقاح يغطي احتياجات المصريين وينقل تكنولوجيا مهمة في صناعة اللقاحات بشكل عام ويغطي احتياجات المصريين والدول الأفريقية المحيطة.

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