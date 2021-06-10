Advertisements

شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 10 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس
شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر تفاصيل طقس الخميس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم الخميس طقس اليوم درجه الحرارة درجات الحرارة الطقس الارصاد اليوم الارصاد الجوية المصرية الارصاد الان

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ 11 دقائق

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ ساعة و 23 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رياح على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح على بعض المناطق

رياح على القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الأربعاء

الأرصاد تنشر حالة الطقس المتوقعة اليوم.. وتحذر المواطنين

أمطار ورياح.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الخميس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

02:19 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»