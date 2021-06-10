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بسبب سلوكة السىء.. أب ينهى حياة نجله في الغربية

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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قُتل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعة علي يد والده بقرية محلة مسير التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، عن طريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بإدعاء تهذيب سلوكه بسبب سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من عمه.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من مستشفى قطور المركزي باستقبال طفل مغمى عليه وبالكشف الطبي عليه تبيّن أنّه جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية وكدمة في العين والرأس وسحجات في صدر الطفل ويوجد شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه، وتبيّن أنّ الطفل يدعي "عاطف. ح. ن " يبلغ من العمر 12 عاما طالب في الصف الأول الإعدادي ومقيم بقرية محلة مسير بدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتبيّن من التحريات الأولية، وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأنّ وراء الواقعة والد الطفل ويدعي "حسان. ن" سائق، حيث قام بالاعتداء على الضحية بالضرب بـ"عصا خشبية" ليلتقط أنفاسه الأخيرة ويلقى مصرعه في الحال، بسبب قيام الطفل بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من منزل عمه.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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بوابة الفجر الفجر الغربية

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