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المجتمعات العمرانية: نستهدف 400 ألف نسمة للسكن في مدينة رشيد الجديدة (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن مدن الجيل الرابع التي تحقق جودة الحياة للمواطن المصري، وتحتوي على أنترنت فائق السرعة، وطرق ومناطق خضراء بنسبة كبيرة، ونسبة البناء لا تتخطى في هذه المدن الـ25%.

وتابع "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، ان المدن الذكية تتيح دفع الفواتير بدون التحرك إلى المنزل، من خلال موقع خاص بالمدنية، وتابع ان هناك خطة قومية لـ37 مدينة جديدة.

ولفت إلى أن نسبة الانجاز في مدينة الرشيد الجديدة تخطت الـ20%، وعدد السكان المستهدف للمدينة 400 ألف نسمة، لافتَا إلى أن المدينة لديها واجهة على البحر بطول 10 كيلو متر.

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