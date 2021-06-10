صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أتلتيكو مدريد الإسباني عرض على مانشستر سيتي الإنجليزي أحد نجومه من أجل التعاقد مع أحد نجوم المان سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن أتلتيكو مدريد يرغب في إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها نجمه الإسباني ساؤول نجويز إلى السيتيزنز مقابل إنضمام البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى الروخيبلانكوس.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع ساؤول نيجويز على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني علماً بأن دور النجم الإسباني تراجع في المواسم الأخيرة مع أتلتيكو مدريد.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي على إستعداد للتخلي عن العديد من النجوم أبرزهم الجزائري رياض محرز و الإنجليزي رحيم سترلينج و البرتغالي بيرناردو سيلفا من أجل تمويل الصفقات الجديدة.



