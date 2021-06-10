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شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي
الخميس 10/يونيو/2021 - 12:34 ص
محمد الدمتناوي
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فجر الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة عن العيار الثقيل، بشأن تشكيل المارد الأحمر أمام الترجي فى دورى أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأكد شوبير خلال حلقة برنامجه "ساعة مع شوبير" الذى يقدمه على راديو "أون سبورت إف إم"، اقتراب ناصر ماهر من الظهور فى التشكيل الأساسي للفريق، على أن يجلس محمد مجدي أفشة على مقاعد البدلاء للاستعانة به حسب ظروف المباراة.
ويسابق الأهلي الزمن لتجهيز محمد مجدي أفشة لمباراة الترجي بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام نهضة بركان المغربي فى السوبر الإفريقي والتى حسمها الأهلى بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.
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