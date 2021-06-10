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يوسف الحسيني: مصر لم تمر بفترة صعبة مثل ثورة 25 يناير (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:16 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ مصر ليست رمانة ميزان المنطقة فحسب، ولكنها ميزان المنطقة، معقبًا: "مصر هي القاطرة العربية سياسيًا، وبعد ما يحدث من مصر حاليًا ستكون القاهرة القاطرة العربية اقتصادية".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنّ مصر لن تنسى أي دولة وقفت بجانبها من الدول العربية خلال الفترة الماضية، معقبًا: "وقفت العرب حولينا مكنتنا من الوقوف على أقدامنا مرة أخرى".

وأشار إلى ان الرئيس عبدالفتاح قرر ترك منصب وزير الدفاع والترشيح لرئاسة الجمهورية التي تعتبر مسؤولية شديدة الثقل ومليئة الأعباء، مشيرًا إلى أنّ مصر لم تمر منذ بداية حكم محمد علي، بفترة صعبة مثل ثورة 25 يناير، معقبًا: "اللي شال المسؤولية دي الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيمان كامل وصبر حقيقي".

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