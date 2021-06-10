يوسف الحسيني: مصر لم تمر بفترة صعبة مثل ثورة 25 يناير (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّ مصر ليست رمانة ميزان المنطقة فحسب، ولكنها ميزان المنطقة، معقبًا: "مصر هي القاطرة العربية سياسيًا، وبعد ما يحدث من مصر حاليًا ستكون القاهرة القاطرة العربية اقتصادية".





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أنّ مصر لن تنسى أي دولة وقفت بجانبها من الدول العربية خلال الفترة الماضية، معقبًا: "وقفت العرب حولينا مكنتنا من الوقوف على أقدامنا مرة أخرى".



