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أعراض تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم (إنفوجراف)

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:44 ص
إنفوجراف وزارة الصحة
إنفوجراف وزارة الصحة
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا توعويًا بشأن ارتفاع ضغط الدم تحت عنوان: "كيف تكتشف أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم؟"

وأشارت الوزارة إلى أنّ الشخص يعرف إصابته بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أكثر من 140 90 مليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.

وعن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أوضحت الوزارة أن تلك الأعراض تتمثل في الصداع، والدوار، ونزيف دم من الأنف، وخفقان غير منتظمة بالقلب، وطنين بالأذن.

ودعت وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه الى العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، وذلك بالتوجه إلى أقرب عيادة من خلال تطبيق صحة مصر.

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ضغط الدم بوابة الفجر الفجر اعراض الاصابة بضغط الدم

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