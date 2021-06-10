أعراض تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم (إنفوجراف)

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا توعويًا بشأن ارتفاع ضغط الدم تحت عنوان: "كيف تكتشف أنك مصاب بارتفاع ضغط الدم؟"





وأشارت الوزارة إلى أنّ الشخص يعرف إصابته بارتفاع ضغط الدم عندما يكون ضغط الدم أكثر من 140 90 مليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة.





وعن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أوضحت الوزارة أن تلك الأعراض تتمثل في الصداع، والدوار، ونزيف دم من الأنف، وخفقان غير منتظمة بالقلب، وطنين بالأذن.



