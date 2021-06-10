Advertisements
8 اختصاصات مهمة لـ"مجلس الأمناء" بصندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. اعرفها (إنفوجراف)
الخميس 10/يونيو/2021 - 05:30 ص
دينا عبد الستار
Advertisements
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وترصد "الفجر" من خلال "إنفوجراف"، 8 اختصاصات مهمة لـ"مجلس الأمناء" بصندوق الطوارئ الطبية، وجاءت كالتالي:
1- رسم السياسة العامة للصندوق.
2- إقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها.
3- اتخاذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لأحكام هذا القانون.
4- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المُقدمة من قِبل الصندوق.
5- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
6- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها.
7- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي.
8- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements