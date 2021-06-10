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وزير التموين يكشف توقيت إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، سبب تأخر إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين ، قائلاً: "الوزارة كانت ستضيف مواليد جدد في بطاقة التموين، ولكن هذا الامر تأجل مع أزمة كورونا، وانخفاض السياحة، ومع ذلك تم إضافة المواليد بحد أقصى طفليين للفئات الأكثر احتياجًا، ....أما اللي قادر يستنى معانا لحد السنة اللي جاية".

وتابع "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الوزارة تعمل على تحسين حياة المواطنين بطرق مختلفة، مثل مبادرة "حياة كريمة" التي ستغير وجه مصر سواء، من خلال توفير مشروعات صغيرة، او بناء البينة التحتية للقرى.

ولفت إلى أن الوزارة أضافت 600 الف شخص لبطاقات التموينية بإجمالي 4 أفراد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن عدد المواليد الجديد الذين سيضافون لبطاقة التموين في الموازنة المقبلة، يتراوح تعدادهم ما بين 1 لـ3 مليون فرد.

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