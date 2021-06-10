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قيمتها 2.1 مليون دولار.. رحلة البحث عن الحقنة الأغلى في العالم لطفل مصري

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:43 ص
الطفل رشيد
الطفل رشيد
أمنية فوزي
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كشف ياسر طه، والد الطفل رشيد، رحلة البحث عن حقنة علاج نجله من ضمور العضلات الشوكي الاغلى في العالم، موضحًا أن المستشفى اشترطت دفع 25% من ثمن الحقنة البالغ قيمتها 2.1 مليون دولار قبل التعاقد عليها.

وتابع "طه"، خلال مداخلة لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "ننتظر جمع 25% من قيمة الحقنة قبل بدء الفحوصات على رشيد لضمان حصوله عليها"، لافتًا إلى أن هناك حالات كثيرة مثل حالة رشيد تحسنت كثيرًا بعد الحصول على الحقنة.

وأضاف أن الحقنة يتم حقنها للطفل مرة واحدة فقط، وهي عبارة عن جينات تعويضية، متابعًا: "لم أكن أتوقع هذا التعاطف الكبير مع حالة رشيد بعد نشر صورته، مناشدًا المواطنين بالبدء في إرسال التبرعات بعد الساعة 12 اليوم.

من جانبها، قالت والدة الطفل، إن جميع الموجودين في وزارة التضامن رحبوا بي وساعدوني بشدة، متابعة: "الحمد لله كل حاجة كانت متيسرة".

واستكملت: "لاحظت ضعف حركة رشيد منذ صغره ولكن الكثيرين كانوا يقولون لي "عادي ده لين عظام" وده كان غلط كبير"، مضيفة: "أول ما زوجي شارك صور رشيد على "فيسبوك" مكنتش موافقة، لكن كل الناس قالتلي إن الصورة كانت سبب تعاطفهم".

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