تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه سيتم نقل من 50 لـ 60 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة، و33 وزارة.



وأضاف "محمود"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيتم نقل دواوين الوزارات فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح أنه لن يتم نقل موظفي الوزارات الذين يتعاملون يوميًا مع المواطنين، وسيتم نقلهم عندما تحول الخدمات إلكترونية.



وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أنه تم تدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية وفق برامج تدريبية عالية، مؤكدًا أن الموظف الذي سينتقل للعاصمة الإدارية سينتقل بثقافة معينة، متابعًا: "إحنا مش بنعزل إحنا بنعمل ثقافة عمل حكومي جديد".



وأضاف "محمود"، أنه تم توفير وحدات سكنية في مدينة بدر خاصة للموظفين بالعاصمة الإدارية.



وكشف عن أن آليات العمل الحكومي ستتغير تمامًا في العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن العمل في العاصمة الإدارية سيكون إلكترونيًا فقط.

