محمد حلمي: فرجاني ساسي مُتحدث جيد وموقفه عكس ذلك













انتقد محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وعدم استكمال عقده مع القلعة البيضاء.





وقال محمد حلمي في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أعلم منذ فترة برحيل فرجاني ساسي وعدم تجديد عقده.





وتابع، ساسي لاعب محترف ويبحث دائما عن الربح المالي، ولكن موقفه الحالي بعدم استكمال عقده عكس تصريحاته السابقة تجاه ناديه.





وأضاف: "فرجاني ساسي مُتحدث جيد تجاه الزمالك وجماهير ناديه ولكن موقفه الحالي جاء عكس ذلك تمامًا".



