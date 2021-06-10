موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية









ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية اللقاء المرتقب الذي يجمع نادي مانشستر سيتي، بنظيره ليستر سيتي، في نهائي الدرع الخيرية الإنجليزية.





ومن المقرر أن تقام المباراة مساء السبت الموافق السابع اغسطس المقبل عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد ويمبلي.





ويلعب مانشستر سيتي النهائي كونه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بينما، يتواجد ليستر كأحد أطراف النهائي بعد تتويجه بكأس الإتحاد الإنجليزي.



