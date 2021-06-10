مهرجان مسرح الجنوب يقدم عروض الربابة والسمسمية فى مقاهى أسيوط









فى تقليد جديد تتبعه إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة فى محافظة أسيوط من 7 إلى 11 يونيو الحالى، تقدم لأول مرة برنامج "حكاوى القهاوى" وهى عبارة عن تقديم عروض فنية فى مقاهى المحافظة،وسط إجراءات إحترازية مشددة وفقا لما اعلنه مجلس الوزراء، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

يقدم برنامج "حكاوى القهاوى" أول عروضه فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمقهى الإمبراطور بنزلة عبد اللاه، ويتضمن البرنامج عروض السمسمية لفرقة شباب النصر بالإسماعيلية المكونة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع.