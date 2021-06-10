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مهرجان مسرح الجنوب يقدم عروض الربابة والسمسمية فى مقاهى أسيوط

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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فى تقليد جديد تتبعه إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة فى محافظة أسيوط من 7 إلى 11 يونيو الحالى، تقدم لأول مرة برنامج "حكاوى القهاوى" وهى عبارة عن تقديم عروض فنية فى مقاهى المحافظة،وسط إجراءات إحترازية مشددة وفقا لما اعلنه مجلس الوزراء، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.
يقدم برنامج "حكاوى القهاوى" أول عروضه فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمقهى الإمبراطور بنزلة عبد اللاه، ويتضمن البرنامج عروض  السمسمية لفرقة شباب النصر بالإسماعيلية المكونة من: محمود عبده غندر - عازف سمسمية، محمد السيد صديق - مغني تراث، محمد يحيى محروس - عازف إيقاع.
وتقدم الفرقة مجموعة من أهم اغانى السمسمية وهى : افتتاحية من اغاني القنال والبحر ( من بورسعيد للاسماعيلية من اسماعيلية للسويس - احنا البمبوطية - لمو يا جدعان صيد امبارح - طازا وعال يا ام الخلول )، وكذلك مجموعة من اغاني المقاومة أثناء عدوان ١٩٥٦ ( بورسعيد الوطنية- بحروف من النور و حروف من النار-بورسعيد شباب ورجال)، وأيضااغاني التراث والضمة ( نوح الحمام و الإمري- زارني المحبوب- يا حادي العيس - يا جمع صلي)، بالإضافة إلى مجموعة من اغاني السمسمية الحديثة والمعاصرة ( احنا البورسعيدية ولاد الميه - في العزبة و راس البر - الليلة ليلة جميلة).

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