محمد حليم يعلن قائمة حرس الحدود لمواجهة المنصورة





يستضيف إستاد حرس الحدود بالمكس اليوم مباراة حرس الحدود والمنصورة التي تقام في إطار منافسات الجولة السابعة وعشرون من مجموعة بحري بالقسم الثاني في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



ويدخل حرس الحدود هذه المباراة وهو يتربع على عرش المجموعة بعد أن نجح من جمع 55 نقطة بينما المنصورة في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.



وقد أعلن محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود عن قائمة الفريق استعدادًا لهذه المباراة وضمت القائمة 21 لاعبًا جاءت أسمائهم كالتالي:



حراسة المرمى: علي فرج _ محمد فوزي.



الدفاع: مصطفي جمعة _ خالد سامي _ حكة _ محمود جمعة _ محمود عبده _ محمد رضا _ أحمد قطاوي.



الوسط: أحمد فيلكس _ غريب ياسر _ مؤمن إبراهيم_ حامد خالد الجابري _ وليد عادل _ حسن يوسف.



الهجوم: محمد عيد _ مصطفي صبحي _ يوسف علاء _ محمود أبو جودة _ مصطفى زيكو _ أحمد سعيد اوكا.