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مواعيد مباريات فرنسا في دور المجموعات بكأس أمم أوروبا

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تنطلق بطولة يورو 2020، غدًا الجمعة، 11 من شهر يونيو الجاري، بمباراة تركيا أمام إيطاليا، والتي ستقام على ملعب الأولمبيكو.

وأسفرت قرعة يورو 2020 عن وقوع منتخب فرنسا في المجموعة السادسة، مع كل من، ألمانيا، المجر والبرتغال.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في يورو 2020 بمواجهة نظيره الألماني في ملعب أليانز أرينا يوم 15 يونيو، ثم يواجه المجر في ملعب بوشكاش أرينا يوم 19 من نفس الشهر، وأخيرًا يلتقي مع البرتغال بملعب بوشكاش أرينا أيضًا يوم 23 بالشهر ذاته.

مواعيد مباريات فرنسا في يورو 2020

فرنسا وألمانيا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

فرنسا والمجر يوم 19 يونيو، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

فرنسا والبرتغال يوم 23 يونيو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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