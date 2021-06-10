بهذه الكلمات.. أحمد زاهر يهنيء ابنته منى بمناسبة أول عمل فنى لها





هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته الصغيرة منى بمسلسلها الأول ليه لا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب زاهر عبر إنستجرام: “مبروك يا منمونه اول عمل ليكي و اول تجربه ليه لأ مع ناس محترمه و مهمه و ان شاء الله ربنا يكتبلك و يكتبلهم النجاح و التوفيق".





وتابع "مبروك صديقتي #منه_شلبي و صديقي #احمد_حاتم و المخرجه المتميزه مريم ابو عوف و المؤلفه الرائعه مريم نعوم وشركة الانتاج المحترمه بالتوفيق للجميع”.



