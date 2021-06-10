Advertisements
بهذه الكلمات.. أحمد زاهر يهنيء ابنته منى بمناسبة أول عمل فنى لها
الخميس 10/يونيو/2021 - 01:47 ص
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته الصغيرة منى بمسلسلها الأول ليه لا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتب زاهر عبر إنستجرام: “مبروك يا منمونه اول عمل ليكي و اول تجربه ليه لأ مع ناس محترمه و مهمه و ان شاء الله ربنا يكتبلك و يكتبلهم النجاح و التوفيق".
وتابع "مبروك صديقتي #منه_شلبي و صديقي #احمد_حاتم و المخرجه المتميزه مريم ابو عوف و المؤلفه الرائعه مريم نعوم وشركة الانتاج المحترمه بالتوفيق للجميع”.
يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” يشارك في بطولته بجانب منة شلبي و أحمد حاتم، كل من فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
Advertisements