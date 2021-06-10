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16 لاعب ببنى سويف يتقدمون بشكوى لاتحاد الكرة بسبب ' المستحقات '

الخميس 10/يونيو/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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كتب - محمد الحسينى

تقدم 16 لاعب بالفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم والخاصة بالمستحقات المالية لهم لدى النادى السويفى .

وضمت الشكوى اسماء كلا من اللاعبين ( بلال زكريا وشريف مدحت وأحمد عبد الرازق وأحمد امين ومحمد اشرف وهشام شحاته وعبد الله عبد العظيم ومحمود أبو بكر ' بكرى ' ومحمود جمال ' الحضرى ' ومصطفى عبد الوهاب ومصطفى احمد حسانين ' حطيبة ' ومحمود فرج ' كابونجا ' ومحروس محمود وحسام محمد البدرى ومحمود شعبان ' مكى ' واسامة مرعى ' .

وارسلت إدارة شؤون اللاعبين بالجبلاية خطابا رسميا لادارة النادى وذلك للرد على شكوى اللاعبين خلال 7 ايام .

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