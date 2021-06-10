محمد عبد الواحد: الموسم الحالي هو الأصعب لفريق وادي دجلة









أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الموسم الحالي هو الأصعب للفريق خلال مسيرته في الدوري الممتاز.





وقال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المواسم السابقة كان وادي دجلة يمر بظروف صعبة لكن الوضع أكثر صعوبة في الموسم الحالي".





وأكمل: "نسعى لأن يكون وادي دجلة مختلف في الموسم المقبل بعد الخروج من الكبوة الحالية".





وتابع: "المدرب المصري قدرته على شحن اللاعبين معنويا أعلى من الأجنبي، كما أن سالاس لم يقدم الإضافة للفريق".



