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برلماني: وزارة الشباب تدرس بيع مراكز الشباب القديمة

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:32 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد المسلمي
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قال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنّ وزارة الشباب والرياضة تدرس الطلب الذي تقدم به ببيع مراكز الشباب القديمة، ذات القيمة التسويقية المرتفعه، والاستفادة من تلك الأموال في شراء مساحات أكبر وإنشاء مراكز شباب حديثة عليها.

وأضاف "سويلم"، في بيان صحفي اليوم، أنّ المقترح الذي تقدم به سوف يساعد في إنشاء مباني إدارية وملاعب، وصالات "جمانيزيوم" وغيرها من الأنشطة الرياضية دون تحميل الوزارة أي أعباء مالية، لافتا إلى أنّ معظم مراكز الشباب تقع داخل الكتلة السكنية ما يجعل سعر البيع مرتفع جدا وهو ما ينعكس  بالإيجاب على إنشاء مراكز شباب جديدة.

وأشار إلى أن لجنة الشباب بمجلس النواب تنسق مع وزارة الشباب لاصدار قانون يتيح استغلال الأراضي المملوكة للوزارات أو هيئات حكومية وغير منتفع بها لمشروعات ذات النفع العام، وإنشاء مراكز شباب عليها وفقا لتوجهات القياده السياسية ورئيس الوزراء.

وكشف أن لجنة الشباب تسعي خلال الفترة المقبلة لإدخال تعديلات على قانون الرياضة، فضلًا عن حرصها على اختراق كافة الملفات التي من شأنها دفع الرياضة المصرية للأمام ووجود لاعبين أكفاء في مختلف اللعبات ليرفعوا اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية.

من ناحية أخري أشاد "سويلم" بالإنجاز الذي حققته النائبة هادية حسني ، وصعودها لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مؤكدا أنها نموذج مشرف لمصر وتستطيع إدخال البهجة على قلوب المصريين بفوزها بالميدالية الذهبية.

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الكلمات المفتاحية

وكيل لجنة الشباب والرياضة وزارة الرياضة مجلس النواب النائب ثروت سويلم

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