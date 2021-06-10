مواعيد مباريات إنجلترا في دور المجموعات بكأس أمم أوروبا

تنطلق بطولة يورو 2020، غدًا الجمعة، 11 من شهر يونيو الجاري، بمباراة تركيا أمام إيطاليا، والتي ستقام على ملعب الأولمبيكو.





وأسفرت قرعة يورو 2020 عن وقوع منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة، مع كل من، التشيك، كرواتيا واسكتلندا.





ويلعب المنتخب الإنجليزي في البداية ضد كرواتيا بملعب ويمبلي يوم 13 يونيو، وبعدها يلاقي اسكتلندا يوم 18 من نفس الشهر على نفس الملعب، ثم في النهاية يواجه التشيك يوم 22 بالشهر ذاته بنفس الملعب.





مواعيد مباريات إنجلترا في يورو 2020





إنجلترا وكرواتيا يوم 13 يونيو، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.





إنجلترا واسكتلندا يوم 18 يونيو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



