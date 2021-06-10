عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين بالضفة الغربية.





وقالت القناة إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.



