موعد مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر









يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره مصر للمقاصة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يونيو الجاري على ستاد السويس الجديد.





وصعد الفارس الأبيض إلى الدور ربع النهائي بعد إقصائه للإسماعيلي في دور ال16 بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب السويس.





فيما تواجد فريق المقاصة في الدور ذاته بعد تخطيه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأهلي وي السلام.



