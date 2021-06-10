برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

كشف تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني حددوا بديلين يقوموا بدراستهما بشكل جيد من أجل حسم مستقبل نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الخيار الأول بالنسبة للنادي الكتالوني هو تجديد عقد ديمبيلي الذي ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الخيار الثاني هو بيع النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل مبلغ يبلغ قدره 50 مليون يورو أي أقل من نصف المبلغ الذي جاء به إلى برشلونة منذ 4 سنوات.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العديد من النجوم ارتبطوا ببرشلونة من أجل تدعيم خط الهجوم على رأسهم الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي والإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



